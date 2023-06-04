علماء أمريكيون يخترقون الخلايا البشرية لصنع الأنسولين

الأحد 04/يونيو/2023 - 10:06 ص

أعلن علماء أمريكيون أنهم تمكنوا من اختراق الخلايا البشرية التي تنتج الأنسولين، وتوصلوا بفضل ذلك إلى عكس مرض السكري لدى الفئران.

وكشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة "وايل كورنيل ميديسن" بالولايات المتحدة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - عن أن عمليات زرع خلايا إفراز الأنسولين في المعدة عكست مرض السكري في الفئران.

وأعاد العلماء توظيف خلايا المعدة البشرية لإطلاق الأنسولين، ما مكن من إدارة مرض السكري من النوع الأول بشكل فعال.

بدوره، قال جو تشو أستاذ مشارك في الدراسة من نيويورك "إن المعدة تصنع خلاياها المفرزة للهرمونات، لذلك ليس من المستغرب توجيه خلاياها لإنتاج الأنسولين".

وأكد أن هرمون الأنسولين أمر بالغ الأهمية في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، وعندما لا ينتجه الجسم بشكل كاف تكون هناك مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الموت.

ويعد مرض السكري من أسرع الأمراض المزمنة انتشارا على مستوى العالم، وفقا لدراسة أجريت عام 2022.

