فيتوريا يحضر نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد بالمغرب

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في لقاء الإياب على ملعب محمد الخامس بالمغرب يوم 11 يونيو المقبل.



ومن المقرر أن يسافر روي فيتوريا والمنتخب الوطني إلى المغرب يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، إلى المغرب من أجل مواجهة منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار العام المقبل.



واستقر روي فيتوريا على ضم عدد من لاعبي النادي الأهلي فى معسكر المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا، أبرزهم كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمود كهربا.