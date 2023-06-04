منتخب مصر يعود من المغرب 15 يونيو استعدادا لودية جنوب السودان

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الأربعاء المقبل، يعقبها مؤتمر صحفى بمقر اتحاد الكرة فى نفس اليوم، بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، موضحاً أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها 14 يونيو فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها 18 من نفس الشهر.



وأضاف مدير المنتخب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا التى ستقام فى المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بمراكش بدولة المغرب.



وأشار غرابة، إلى أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 وينتهي المعسكر بنهاية المباراة.



وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.



ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين، المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.