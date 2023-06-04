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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة ورابطة الأندية يدرسان تغليط عقوبة التهديد بالانسحاب

رابطة الأندية
رابطة الأندية
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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لتغليظ العقوبات فى الجولات القادمة على أى نادٍ حال إيقاف أى مباراة في الدوري أو كأس مصر أو التلويح بالانسحاب، حيث سيتم مضاعفة العقوبات لفرض الانضباط في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالى.

وتدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024 نهاية أغسطس أو أول ديسمبر المقبلين، على أقصى تقدير، لاسيما أن الاتجاه الأقرب هو انتهاء الدورى الحالى يوم 20 يوليو المقبل.

ويعقد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، اجتماعاً مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لتحديد موعد انطلاق الدوري الجديد، فى ضوء احتياجات الخواجة وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي الدوري الحالي قبل 25 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة، بسبب المباريات المؤجلة للأهلي بعد صعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

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