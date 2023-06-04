اتحاد الكرة يحيل أزمة المراهنات إلى لجنة الانضباط

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إحالة أزمة المراهنات التي ضربت الكرة المصرية، في الساعات الأخيرة، الي لجنة الانضباط من أجل التحقيق في القضية، ومعرفة المسئول عن تلك المراهنات خصوصًا أن الأمر يحدث بعيدًا عن اتحاد الكرة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد ، أن اتحاد الكرة منزعج بقضية المراهنات في الفترة الأخيرة، وقرر إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط وكذلك المستشار القانوني للاتحاد من أجل مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة من يقف وراء هذه المراهنات

وأعاد رئيس أحد أندية الدرجة الثانية، الحديث مرة أخرى عن المراهنات في كرة القدم المصرية، بعد أن فجر رئيس النادي مفاجأة بالحديث عن تلقيه عرضًا من إحدى شركات المراهنات للخسارة في إحدى مباريات مجموعة بحري بالدوري، ليعيد إلى الأذهان تفاصيل واقعة مشابهة كشفها مسؤولو أحد الفرق بمجموعة الصعيد.

ودقت تصريحات إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري ناقوس الخطر من جديد، حول التلاعب في النتائج بمباريات دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، لصالح إحدى شركات المرهنات، إذ أكد أن شركة مراهنات قدمت له 400 ألف جنيه من أجل خسارة مباراته في دوري الدرجة الثانية بنتيجة 3-1.