الجيش الأوكراني يسقط أربعة صواريخ كروز روسية وثلاث طائرات مسيرة قتالية

الأحد 04/يونيو/2023 - 09:05 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن قوات الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ كروز روسية وثلاث طائرات بدون طيار خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الجيش القول "إن الجيش الروسي يواصل شن هجمات على أراضي أوكرانيا ليلا بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز تستهدف منشآت عسكرية ومنشآت بنية تحتية حيوية".

كما أطلق الروس خمس طائرات بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد من منطقة بريانسك، بالإضافة إلى ستة صواريخ كروز من طراز KH-101 / Kh-555 من منطقة بحر قزوين.

وتم تدمير أربعة صواريخ كروز وثلاث طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي ووسائل القوات الجوية الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.