اسعار العملات اليوم الأحد 4 يونيو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ،4 يونيو 2023 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.0413 جنيه للشراء، مقابل 33.1507 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 38.4603 جنيه للشراء، مقبل 38.5928 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 33.9598 جنيه للشراء، مقابل 34.0808 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.1076 جنيه للشراء، مقابل 22.1814 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.3379 جنيه للشراء، مقابل 4.3526 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2229 جنيه للشراء، مقابل 8.2490 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.1991 جنيه للشراء، 100.6165 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3968 جنيه للشراء ، مقابل 8.4237 جنيه للبيع.