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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار العملات اليوم الأحد 4 يونيو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ،4 يونيو 2023 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.0413 جنيه للشراء، مقابل 33.1507 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  38.4603 جنيه للشراء، مقبل 38.5928 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 33.9598 جنيه للشراء، مقابل 34.0808 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 22.1076 جنيه للشراء،  مقابل 22.1814  جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.3379 جنيه للشراء، مقابل 4.3526 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2229 جنيه للشراء، مقابل 8.2490 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  100.1991 جنيه للشراء، 100.6165 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 8.3968 جنيه للشراء ، مقابل  8.4237 جنيه للبيع.

 

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