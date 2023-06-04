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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 4 يونيو 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلي قيمة بين الأعيرة نحو 2669 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21- الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2345 جنيه للبيع، و 2335 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2001 جنيه للبيع و 2010 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1557 جنيه للبيع و 1563 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.68 ألف جنيه للبيع و 18.76 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 جنيه للشراء.

واخيرا وصلت أوقية الذهب إي 82.99 ألف جنيه للبيع و 83.35 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم