اليوم .. حار نهارا على القاهرة والوجة البحرى والعظمى 45 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس اليوم الاحد حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفرص امطار خفيفة ورعدية على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 ،وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة .