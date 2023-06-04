وزير الدفاع الصيني يدعو نظيره الأوكراني لاستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهاء النزاع

دعا وزير الدفاع الصيني، لي شانغفو، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إلى استخدام "جميع الوسائل الممكنة" لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وبحسب نائب رئيس وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، فإن الجانب الأوكراني خلال الاجتماع "سعى إلى تعميق فهم بكين للوضع على الأرض". وأضاف أن الجانب الصيني مستعد للتواصل من أجل توسيع الاتصالات بين القيادة العسكرية لبكين وكييف.

وقال غافريلوف إن ممثلي أوكرانيا في القمة اتصلوا "عدة مرات" بالوفد الأمريكي، بما في ذلك اجتماع ريزنيكوف مع رئيس البنتاغون لويد أوستن.

وفي وقت سابق، وصف الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية لي هوي، أنه من الصعب إجراء مفاوضات مثمرة بشأن أوكرانيا.