ارتفاع ضحايا الطقس السيء باليابان إلى 37 قتيلاً وجريحًا

ذكرت السلطات اليابانية، أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية لا تزال تجتاح مناطق شاسعة من البلاد؛ ما أدى لارتفاع ضحايا الطقس السيء إلى قتيلين و35 جريحًا.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن هذه العواصف تسببت في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في الأنهار في أجزاء كثيرة في شرق البلاد؛ ما أدى إلى توقف خدمات السكك الحديدية والحركات المرورية الأخرى في عدد من المناطق.

ولوحظ حدوث عواصف رعدية متتالية في المناطق الغربية والوسطى، مع 23 موقعًا في ثماني محافظات شهدت مستويات قياسية من هطول الأمطار على مدار 24 ساعة، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ودفع ارتفاع منسوب الأنهار بعض الحكومات المحلية، مثل تويوهاشي بمحافظة أيتشي إلى إصدار تحذير من الفيضانات الشديدة للسكان، ودعوتهم إلى الانتقال فورًا إلى أرض أكثر أمانًا.

وفي تويوهاشي، أعلنت الشرطة عن وفاة رجل يبلغ من العمر 61 عامًا في وقت مبكر من اليوم ..كما لقى رجل يصطاد في موكا بمحافظة توتشيجي مصرعه.

وقالت السلطات إن خمسة أشخاص على الأقل فُقدوا، بينما دمر 232 منزلا كليا أو جزئيا كما نصح ما لا يقل عن مليوني شخص بالإخلاء مؤقتًا في محافظات جيفو وشيزوكا وآيتشي ومي.