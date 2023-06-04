اليونان تحتجز 5 ضباط شرطة لمساعدتهم في تهريب 100 مهاجر

احتجزت السلطات اليونانية 5 ضباط شرطة لاتهامهم بالتعاون مع مهربي مهاجرين لتسهيل دخول ما لا يقل عن 100 مهاجر إلى اليونان.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الضباط الخمسة في انتظار المحاكمة، موضحة أنهم أدلوا بشهاداتهم أمام قاضي تحقيق في بلدة أوريستيادا الحدودية في شمال شرق اليونان.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن عملاءً من قسم الشؤون الداخلية في الشرطة اليونانية كانوا يراقبون الضباط الخمسة، الذين يخدمون في وحدة حرس الحدود الخاصة، وذلك منذ شهر أكتوبر 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستماع إلى إلى محادثاتهم الهاتفية، التي تصل نصوصها إلى أكثر من 2000 صفحة.

وتقول السلطات إن الضباط المتهمين حصلوا على أموال من مهربي المهاجرين لنقلهم عبر الحدود.