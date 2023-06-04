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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلاح الجو الأوكراني يشن 11 غارة على القوات الروسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت القوات الجوية الأوكرانية، السبت 11 غارة على مجموعات من أفراد القوات الروسية خلال النهار، بحسب التقرير الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن هيئة الأركان الأوكرانية قولها، إنه "خلال النهار، شنت طائرات قوات الدفاع الأوكرانية 11 غارة على تجمعات الأفراد الروس، حيث دمرت دفاعاتنا ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار للقوات الروسية، وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة، ونظام صواريخ مضاد للطائرات، وثلاثة مستودعات ذخيرة خلال النهار".

وأشارت إلى أن روسيا، وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة، تواصل شن هجومها ولا تتخلى عن خططها للاستيلاء على أراضي أوكرانيا.. قائلة:" تواصل القوات الروسية تجاهل قوانين الحرب وأعرافها، وتستخدم تكتيكات الإرهاب، والضربات، وإطلاق النار على الأهداف العسكرية والمدنية".

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