هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، وسط تركيا.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 53 كيلو متر شمال غرب غازي عنتاب، و18 كيلومترا وبعمق 5 كيلومترات.جنوب شرق كهرمان مرعش جنوب البلاد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

يذكر أن زلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 ضربا جنوب شرق تركيا ومناطق شمال سوريا في 6 فبراير الماضي، وكان مركز الهزات محافظة كهرمان مرعش التركية، وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف من الناس، وخلف دمارا ماديا هائلا.