اليوم.. وفد «الكهرباء» يعود من اليابان بعد زيارة لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين

يعود، غدًا الأحد، وفد قيادات قطاع الكهرباء برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من اليابان بعد زيارة استغرقت أسبوعًا في ختام مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير قطاع الكهرباء المصري الذى تنفذه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA. في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.

ويضم الوفد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء والمهندسة صباح مشالى رئيس شركة نقل الكهرباء والمحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للشئون الإدارية والتدريب.

والتقى الوفد المصري خلال زيارته لطوكيو وعدد كبير من رؤساء الشركات العاملة فى مجالات الكهرباء المختلفة وكذلك التصنيع وتكنولوجيا الكهرباء بهدف تبادل المعرفة حول التجربة / النهج الياباني في إصلاح قطاع ‏الكهرباء، وصياغة خطة للتعاون المستقبلي، والتعرف على تكنولوجيات الربط الكهربائي، ‏وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات وبحث فرص التعاون مع المؤسسات الحكومية ‏اليابانية وكذلك القطاع الخاص في هذه المجالات. دراسة التحديات التي تواجه مصر لتصبح مركز إقليمي للطاقة.ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيارة وبشكل كبير فى تعزيز أطر التعاون المستقبلي مع الجانب الياباني بالقطاعين العام والخاص في العديد من المجالات ‏وأهمها إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة.

كان قد أشاد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، في بيان صحفي بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية، مؤكدًا على أن الشركات اليابانية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير قطاع الكهرباء المصري بدأ فى نوفمبر 2018 واستمر العمل به خلال ظروف صعبة تمثلت في وباء الكورونا حتى نهاية يونيو 2023، وتناولت أنشطة المشروع العديد من النقاط الهامة والمتمثلة فى وضع قواعد لتدعيم الخطة المؤسسية المستقبلية للشركة القابضة لكهرباء مصر وتوفيق أوضاعها على المدى الطويل، حيث تم إنجاز مشروعين تجريبيين في شركة شمال القاهرة للتوزيع وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء في هذا الغرض لدراسة تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع ومعرفة والإجراءات والنتائج والتوصيات. وآليات ضمان استقرار التغذية على غرار التجربة اليابانية في إصلاح قطاع الكهرباء، ودراسة التحديات التي تواجه مصر لتصبح مركز إقليمي للطاقة.