صفقة القرن تقترب.. ميسي يوقع مع الهلال السعودي خلال 48 ساعة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، اقتراب اتمام صفقة القرن بانتقال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى صفوف نادي الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية موسم 2022-2023، الذي خاض خلاله البرغوث الأرجنتيني آخر مبارياته مع البي إس جي مساء السبت أمام كليرمونت بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وأعلن سان جيرمان رسميًا، رحيل ميسي عن الفريق، بعدما رفض تجديد تعاقده مع النادي، ليقترب من الانتقال إلى وجهته المقبلة، والتي حددها نجم منتخب التانجو بعد دراسة عرض الهلال السعودي والموافقة عليه من قبل عائلته.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإن ليونيل ميسي سيصل الرياض خلال 48 ساعة من أجل إعلان إتمام صفقة انتقاله للهلال السعودي.

وذكرت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يوقع أفضل لاعب في العالم، المتوج بمونديال قطر 2022، عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض، ولم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن عائلة ميسي وافقت على عرض الزعيم للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، الذي يقدر بقيمة 600 مليون يورو في الموسم الواحد، أي يبلغ عرض الهلال المغري لضم ميسي يصل إلى مليار و200 مليون يورو على مدار موسمين.

يذكر أن، اسم ليونيل ميسي، ارتبط بعودته إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، بعد مطالبات عديدة بارتداء قميص البلوجرانا مجددًا في الصيف المقبل.