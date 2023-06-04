لبنان يرسل فريق تحقيق إلى باريس بشأن تورط سفيره في الاغتصاب والعنف

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها تعتزم إرسال لجنة تحقيق إلى سفارتها في باريس، للتحقيق مع سفيرها رامي عدوان، المتهم بممارسة العنف والاغتصاب بحق موظفتين سابقتين بالتمثيلية الدبلوماسية اللبنانية.



وأفادت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: عطفًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى السفارة في باريس. وأضافت أن اللجنة ستتولى التحقيق مع السفير والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نُقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية.