أول ظهور للمصارع أحمد بغدودة.. ماذا قال؟| شاهد

الأحد 04/يونيو/2023 - 01:57 ص

نشر أحمد فؤاد بغدودة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في أول ظهور له بعد اختفائه من معسكر المنتخب الوطني في تونس 20 مايو الماضي، وعقب تحقيقه الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو، والمركز الثاني بالبطولة الأفريقية، والتي أُقيمت بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو 2023.

«بغدودة»: أنا مش هارب والله ولا حاجة أنا بحب مصر



وقال «بغدودة»، في الفيديو المُسجل الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «السلام عليكم أنا اسمي أحمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر للمصارعة، أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، أحب أشكر حضرتك ياريس علي الدعوة الأكاديمية بجد أنا أول ما عرفت إن حضرتك بعتتلي الدعوة دي كنت مبسوط جدًا والله وبحب أشكر حضرتك، وأنا مش هارب والله ولا حاجة أنا بحب مصر، وأنا اتولدت فيها، وهموت فيها، ومصر مليانة مواهب كتيرة زي أحمد بغدودة بس عايزين الدعم وحسن التعامل مع اللاعيبة».

وأضاف «بغدودة»: «أحب أشكر الشعب المصري العظيم علي دعمه وبجد إنتو أجمل حاجة في حياتي، وادعولي الفترة دي، وبجد يا سيادة الرئيس أنا بشكر حضرتك علي الاهتمام بي وشكرًا يا فندم».

لاعب المصارعة: أنا آسف يا بابا بس أنا بقيت راجل وعندي إحساس إنك تعبت



ووجه رسالة إلي والده ووالدته وأسرته قائلًا: «أبويا الحاج فؤاد عامل إيه يا حاج واحشني والله، أنا آسف يا حاج إني أخدت القرار ده من غير ما أعرفك لأني مش بخبي عليك حاجة، بس والله يا حاج لو أنا قولتلك مكنتش هتوافق وكنت هتقولي عايزك تحقق حلمك، أنا آسف يا بابا بس أنا بقيت راجل وعندي إحساس أنت تعبت معايا كتير أوي وكنت بتبخل على نفسك وعلى إخواتي عشان أعرف أصرف علي نفسي وعلى كليتي وعلى سفري وعلى ڤيتاميناتي، وأمي حبيبتي وحشتيني والله أنا مش عارف أقولك إيه غير سامحيني يا أمي وسامحيني علي إني قلقتك عليا كتير بس والله يا أمي مش بايدي انتي عارفة لو بايدي كنت عشت تحت رجلك انتي وأبويا وإخواتي، وإخواتي حبايبي ربنا يخليكم ليا يا رب وأشوفكم أحسن الناس».

وتابع «بغدودة»، «أهلي حبايبي هتوحشوني كتير وبشكر أهل مدينتي بيلا، وبشكركم على الدعم ودعواتكم ليا، وبشكر أصحابي واخواتي إللي واقفين لي ضهري بجد انتوا أحسن حاجة في حياتي وربنا يخليكم ليا يا رب، وبشكر الشعب المصري، ربنا يخليكم ليا، السلام عليكم»، مختتمًا الفيديو بأغنية «بحبك وحشتيني» للمطرب الإماراتي حسين الجسمي.

يشار إلى أن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية أحمد فؤاد بغدودة اختفى،، في 20 مايو الماضي عقب ساعات من تتويجه بالميدالية الفضية في وزن 63 كيلو، والمركز الثاني بالبطولة الأفريقية، والتي أُقيمت بتونس خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو 2023، حيث غادر إلي فرنسا دون علم الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية.