النائب محمد فريد: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور» كُتب بأداء حرفي وبطريقة علمية سلسة

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور"، أشبه بتشخيص حالة مرضية وكتب بأداء حرفي وبطريقة علمية سلسة وواضحة.

جاء ذلك خلال مشاركته في أولى الصالونات والفعاليات الثقافية لمكتبة التنسيقية، والذي يناقش كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب.. دراسة في النشأة والتطور"، لمؤلفه الدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، حيث يتناول الكتاب مراحل النشأة والتطور لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأسست عام 2018، بهدف التوثيق لهذه الممارسة السياسية والتعرف على أهدافها وهيكلها التنظيمي والوظائف والأدوار التي تقوم بها.

وأضاف النائب محمد فريد، أن تجربة التنسيقية تهدف لوجود حياة سياسية سليمة وثرية وتستطيع أن تجد حلولًا لكل الإشكاليات التي تواجه الأحزاب، فالتنسيقية تخلق مساحة للحوار وتضع ضوابط لإدارة الاختلاف.

وأشار «فريد»، إلى أن التنسيقية هى تراكم خبرة وبناء حزبي وسياسي، بمعنى أن نرى أجيال تنضم إلى التنسيقية وتكتسب خبرات وتشارك في فعاليات وينقلوها إلى أحزابهم، متابعًا: أثر التنسيقية أنه يتم البناء ووجود تراكم حقيقي، وأننا تعلمنا داخل التنسيقية الاختلاف في وجهات النظر والتعلم من الأخطاء لنصل لعملية تنمية سياسية حقيقية.

وأوضح أن كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب.. دراسة في النشأة والتطور"، هو توصيف وتشخيص وضع يده على الأمراض، والتنسيقية تمثل العلاج للإشكاليات داخل الأحزاب.

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الدكتور إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، ومؤلف الكتاب، والنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومارك مجدي، عضو التنسيقية.

جدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتتحت السبت، مكتبتها الجديدة، في مقرها بجاردن سيتي، وتستهدف التنسيقية من إنشاء هذه المكتبة المساهمة الفاعلة في رفع وعي وثقافة أعضائها وتنمية مهاراتهم، وذلك من منطلق حرصها على الارتقاء بأعضائها في كافة الأنشطة والمجالات.

وتضم المكتبة، إصدارات وكتابات عدد من أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلي مساهمات وتبرعات أعضاء التنسيقية والأحزاب السياسية وعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتتضمن أيضًا عدد من السلاسل العلمية والبحثية وكتب السياسية والعلوم الاجتماعية التراث والتاريخ والفن والثقافة وعدد من الكتب الأجنبية.