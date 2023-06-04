محافظ المنيا يعتمد ترقية معلمي دفعة 2016 ـ 2017 للدرجة الأعلى

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارًا بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلى على الكادر ومنحهم شهادات الصلاحية، لأعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ممن استوفوا باقى متطلبات الترقية وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وعددهم 16 ألف 913 معلما ًومعلمة، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار.



يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعيًا ومهنيًا، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم.