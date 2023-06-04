أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجانب مدرسة في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بجانب مدرسة في منطقة العجوزة، بأنه توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى كريم.م.س، 27 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.