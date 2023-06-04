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الأحد 04 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجانب مدرسة في العجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بجانب مدرسة في منطقة العجوزة، بأنه توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى كريم.م.س، 27 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية العثور على جثة شاب أوفر دوس امن الجيزة