الإعلام الأمني العراقي: مقتل 10 إرهابيين خلال 24 ساعة في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، أمس السبت ، مقتل 10 إرهابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه استكمالا لجهود ومتابعة مديرية الاستخبارات العسكرية الميدانية وجهدها الفني ومن خلال التخطيط لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في مطاردة فلول داعش وبعد تمكن جهاز مكافحة الارهاب من قتل ثلاثة إرهابيين أمس، وجه سلاح الجو العراقي ضربة جوية مكملة لجهود عمليات أمس في ديالى أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل ثلاثة إرهابيين ، وبذلك يصبح مجموع ما تم قتله خلال 24 ساعة الماضية 10 إرهابيين".

وكان سلاح الجو العراقي قد وجه ضربة جوية ناجحة أمس الجمعة على سلسلة جبال حمرين أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين ، كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل ثلاثة إرهابيين في كركوك.