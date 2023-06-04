استدعاء شهود العيان حول حريق محل أسفل دائري المنيب

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري أسفل الدائري بمنطقة المنيب، وكذا حصر الخسائر المادية المترتبة عليه ومعرفة أسبابه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق، وسؤال مالك المحل شهود العيان.



وأفادت التحريات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، ويرحج أن لا يكون وراءه شبهة جنائية.

وبين تقرير المعمل الجنائي وجود تفحم واحتراق بمحتويات المحل.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل اسفل الدائري بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.