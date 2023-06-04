إصابة 9 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم السبت، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى كوبري قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قرية صفط الحرية، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، بالفحص تبين إصابة كل من، "محمد مرسي عبد المنعم، 22 عاما، مقيم بالشرقية، مصاب بنزيف بالبطن، محمد إيهاب عبد الكريم" 28 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصاب بجرح بالرأس، حامد شريف الخطيب" 19 عاما، مقيم بمحافظة قنا، مصاب بكدمات، عبد الرحمن أحمد طراز، 19 عاما، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصاب بكدمات، هنداوي بكر هنداوي، 53 عاما، مقيم بأبو المطامير، مصاب بكسر بالساق اليمنى، فاروق إبراهيم متولي، 76 عاما، مقيم بدمنهور، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، عزيزه مصطفى محمد، 25 عاما، مقيم بميت غمر، مصاب بكسر بالعنق، أحمد محمد الشحيمي، 24 عاما، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات، عبد الرحمن محمد إبراهيم، 24 عاما، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.