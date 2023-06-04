ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الفيوم 2023

حصلت «البوابة نيوز» على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023م، في محافظة الفيوم، وجميعهم حصدوا الدرجات النهائية، وذلك بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، النتيجة بنسبة نجاح بلغت 79،1%.



وقال محافظ الفيوم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفا و332 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 63 ألفا و507 طلاب وطالبة، نجح من بينهم 50 ألفا و234 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79،1%.

وأضاف، أن نسبة النجاح بالمدارس الإعدادية المهنية بلغت 75،5%، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 96،4 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 85،7%، وفي مدارس التلمذة الصناعية 100%.

قدم محافظ الفيوم، تهنئته القلبية للطلاب الأوائل، ولجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدة، وفقًا للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 4 يونيو ولمدة أسبوعين، قابلة للتجديد أسبوعين آخرين، حرصًا على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

فيما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الحكومي بلغ 48176 طالبا وطالبة، وفي التعليم الخاص 1813 طالبا وطالبة، وفي المنازل 245 طالبا وطالبة بإجمالي كلي للناجحين 50234 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجة النهائية هذا العام 126 طالب وطالبة، منهم 28 طالب وطالبة بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وعدد 32 طالب وطالبة بإدارة شرق التعليمية، وفي إدارة سنورس 16 طالب وطالبة، وفي إدارة إطسا 31 طالب وطالبة، وفي إدارة يوسف الصديق 4 طلاب، وفي إدارة أبشواي 5 طلاب، وفي إدارة طامية 10 طلاب.

وأضافت، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 90،17%، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 88،57%، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 77،62%، وفي إدارة أبشواي التعليمية 75،19%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 75،15%، أما في إدارة إطسا التعليمية فقد بلغت نسبة النجاح 74،26%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 73،24%.



رابط الحصول على النتيجة:

http://natega.fymedu.online/Result.aspx

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