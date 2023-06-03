نهائي دوري أبطال أفريقيا.. قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والوداد المغربي

قال العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إنه تم عمل بروفات على التأمين واستعراض السيناريوهات المحتمل في النهائي الأفريقي.

وأكد القاضي في تصريحات تلفزيونية، أن الشركة مسئولة عن تأمين الأبواب الخارجية لمحيط الاستاد، وتفتيش الجماهير، وتأمين أرض الملعب في مباراة الأهلي والوداد المغربي.

وأضاف محمود القاضي أن الشركة على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير المصرية، لتخرج المباراة النهائية بين الأهلي والوداد المغربي بالشكل الذي يليق، لافتًا إلى حضور 50 ألف مشجع.

وكشف عن أبرز الأشياء الممنوع دخولها مع الجماهير وهي الشماريخ وأقلام الليزر والباور بنك، والأسلاك الكهربائية، المعلبات الكانز والعبوات المغلقة، والعطور والبرفيوم ممنوعة، لأنها ممكن تحدث لهب.

وأشار إلى أن جماهير المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى يسار يدخلون من باب آل رشدان، من شارع الفنجري، وهو الباب الوحيد المسموح بدخول السيارات من خلاله، وكذلك جماهير الوداد مخصص لها مدرج الدرجة الأولى علوية ودخولهم من خلال باب آل رشدان، أما الدرجة الثانية من خلال باب صلاح سالم.

وتابع: سيتم فتح الأبواب اعتبارًا من الثانية ظهرًا، وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً، حتى يمكن إدخال الجماهير بدون زحام.