استاد القاهرة يعلن موعد وخريطة دخول الجماهير في مباراة الأهلي والوداد

كشف وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، آخر استعدادات الاستاد لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: سعة استاد القاهرة لمباراة الغد 50 ألف متفرج، ونأمل أن تخرج المباراة بشكل يليق بمصر والرياضة المصرية.

وأضاف ان ستاد القاهرة يفتح أبوابه في تمام الساعة الثانية ظهرا، والجمهور أصبح لديه وعي بكيفية اتباع التعليمات لمنع أي تكدس أو زحام، وبعثة نادي الوداد المغربي سعيدة بحسن الاستقبال، وتم تحديد مقاعد في الدرجة الأولى للفريق المغربي.

وحدد مسئولو استاد القاهرة الدولي خريطة دخول جماهير الأهلي والوداد للمدرجات وجاءت كالتالي

جماهير الدرجة الأولى والمقصورة الرئيسية الدخول من بوابة آل رشدان

جماهير الدرجة التالتة يمين الدخول من بوابة النصر

جماهير الدرجة التالتة شمال، الدخول من البوابة البحرية، بشارع صلاح سالم.