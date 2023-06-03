محاضرات نظرية وتدريبات عملية للحكام الجدد بالفيوم.. صور

قامت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم بإجراء تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام الجدد فى المحافظة، وذلك فى ملعب مركز شباب العدوة بالفيوم والتى شهدها الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن أحمد راضى نائب المدير التنفيذى للمنطقة .

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد اعتمد نتيجة الحكام الجدد بالمنطقة والتى أسفرت عن نجاح 21 حكم جديد تقدموا للاختبارات بنسبة نجاح 100% .

أشرف على عملية تنظيم اللقاء وإعداد قاعة المحاضرات والملعب الكابتن محمد طه عضو لجنة الحكام بالفيوم والمعد البدنى للحكام والكابتن عمر سيد معوض المسئول الأدارى باللجنة .

القى المحاضرات الكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر بالاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تناولت شخصية الحكم و"تكنيك" استخدام الراية وتحدث سيد الشورة مدير لجنة حكام الفيوم عن الاستعداد النفسى والبدنى للحكام قبل المباريات .

وقد رحب المدير التنفيذى للمنطقة ونائبة بالحكام الجدد وإنضمامهم إلى كتيبة حكام كرة القدم بالفيوم مطالبينهم ببذل الجهد من أجل ان يكونوا حكام متميزين.

عقب ذلك تم إجراء تدريبات عملية للحكام فى ارض الملعب على أسلوب إستخدام الراية فى رميات التماس والركلة الركنية وركلة المرمى والتسلل "القريب والوسط والبعيد" وفى الاشارة على ارتكاب الاخطاء من المهاجمين والمدافعين والتحركات الجانبية فى المسافات القصيرة.

وقد تقدم المدير التنفيذى للمنطقة ولجنة الحكام بالشكر والتقدير إلى الكابتن منتصر الفحل رئيس مجلس ادارة مركز شباب العدوة والكابتن فتحى إبراهيم المشرف الرياضى بالمركز على تعاونهم فى تجهيز الملعب وقاعة المحاضرات .

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