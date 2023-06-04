مليشيا الحوثي يستهدف قرى آهلة بالسكان

في جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم ذراع إيران باليمن، أقدمت ميليشيا الحوثي على استهداف الأعيان المدنية جنوب محافظة الحديدة.



وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية، استهدفت قرى آهلة بالسكان جنوب مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف المدفعية.

وأكدت المصادر أن القصف أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، ويأتي ذلك فقط بعد أيام من زيارة بعثة الأمم المتحدة إليها للاطلاع على انتهاكات المليشيا الحوثية وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.

وشنت ميليشيا الحوثي عملية عسكرية، استهدفت بها إحدى قرى مديرية الحدا في محافظة ذمار جنوب العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر قبلية، إن الميليشيات الحوثية داهمت بحملة مسلحة، مكونة من ستة أطقم عسكرية وجيب "مدني" تقل عشرات المسلحين، قرية بيت أبوهويدة بمديرية الحدا.

