إبراهيم الشهابي: نستهدف الحفاظ على التعددية الفكرية داخل تنسيقية الأحزاب

قال د. إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ الجيزة، إن كتاب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور» هو مزيج بين العمل الأكاديمي والسياسي، بمعني أنه ناقش بشكل علمي وأكاديمي مراحل تجربة التنسيقية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أولى الصالونات والفاعليات الثقافية لمكتبة التنسيقية، والتي ستناقش كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب.. دراسة في النشأة والتطور"، لمؤلفه الدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، والذي يتناول مراحل النشأة والتطور لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأسست عام 2018، بهدف التوثيق لهذه الممارسة السياسية والتعرف على أهدافها وهيكلها التنظيمي والوظائف والأدوار التي تقوم بها.

وأضاف أن التنسيقية عندما كانت في وقت إرهاصات النشأة كانت مجموعة من الشباب المصري الذين برغم حداثة سنهم إلا أنهم مروا بتجربتين كبار وهما ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكذلك معاصرة إرهاصات ما قبل 25 يناير، مضيفًا أن هذا الجيل شاهد حقائق لم تراها أجيال من قبل، وكنا نجلس مع بعضنا البعض، فقديمًا كان كل تيار مغلق أيدلوجيًا على نفسه.

وأوضح أننا كنا دائمًا نطرح السؤال الأهم وهو ما هي طبيعة التحدي الذي يواجه المجتمع وهل النخبة السياسية قادرة على تحمل أعباء 100 مليون مواطن في ظل وضع محلي ودولي ملح، مضيفًا أنه عندما طرح عمل تصور جامع للشباب كانت خلافتنا السياسية أكتر من نقاط الالتقاء السياسي، ولكن الهدف كان واحد هو الحفاظ على التعددية الفكرية داخل التنسيقية، مضيفًا أن التنسيقية لم تسعى في أي وقت أن تكون بديلًا عن الاحزاب السياسية أو تذويب التيارات السياسية بداخلها في إطار فكري واحد، لكن كنا نضع جميع الأفكار والأيدلوجيات والبرامج الموجودة ادى الأحزاب معًا للوصول إلى صيغة للتعاطي مع المشكلات على أرض الواقع.

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الدكتور إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، ومؤلف الكتاب، والنائبة مارسيل سمير، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومارك مجدي، عضو التنسيقية.

جدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتتحت اليوم السبت، مكتبتها الجديدة، في مقرها بجاردن سيتي، وتستهدف التنسيقية من إنشاء هذه المكتبة المساهمة الفاعلة في رفع وعي وثقافة أعضائها وتنمية مهاراتهم، وذلك من منطلق حرصها على الارتقاء بأعضائها في كافة الأنشطة والمجالات.

وتضم المكتبة، إصدارات وكتابات عدد من أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلي مساهمات وتبرعات أعضاء التنسيقية والأحزاب السياسية وعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتتضمن أيضاً عدد من السلاسل العلمية والبحثية وكتب السياسية والعلوم الاجتماعية التراث والتاريخ والفن والثقافة وعدد من الكتب الأجنبية.

