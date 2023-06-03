"طفلان وشاب وفتاة".. مصرع 4 أشخاص غرقاُ في حوادث منفصلة جنوب الأقصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقاً، في وقائع منفصلة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإجراء اللازم لاستخراج تصاريح الدفن.

وكانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، قد تلقت إخطارات منفصلة، من مستشفى طيبة التخصصي، تفيد باستقبال حالات غرق على مدار الساعات الماضية، وتضمنت تلك الحالات غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى "علي م ا" 7 سنوات، مقيم جزيرة الكيمان، داخل حمام السباحة بمنتجع "ا" أكاديمي بعزبة الخزان القديم، وتم وضعه في مشرحه مستشفي إسنا، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

كما استقبل المستشفى، جثة الطفل "الحسين ي م ع" 7 سنوات، بعد مصرعه غرقاُ، وجثة شاب يدعى "عبدالله ع س" ٢١ سنه إثر سقوط توك توك كان يستقله في ترعه قرية الحلة، وجثة "سماح ع ط" 25 سنة، مقيمة قرية الكلابية، بعد مصرعها غرقاً، وتم إيداع الجثث الثلاث ثلاجة الموتى بالمستشفي لحين استيفاء الإجراءات.

فيما أنقذت العناية الإلهية، كلا من "علي س م س" 6 سنوات، مقيم الكلابية، و"إسلام ج أ س" 21 سنة، مقيم الدير، حيث استقبلهما المستشفى "ادعاء غرق في الترعة" وحالتهما مستقرة ويتلقيان العلاج اللازم لهما داخل المستشفى لحين استقرار حالتهما.