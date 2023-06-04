تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 4 يونيو 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:١٠ ص
الشروق ٤:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٥٢ م
صلاة العِشاء ٨:٢٤ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:١١ ص
الشروق ٤:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب ٧:٠١ م
صلاة العِشاء ٨:٣٤ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٢٢ ص
الشروق ٥:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٦:٤٨ م
صلاة العِشاء ٨:١٦ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٣٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٣ م
صلاة العَصر ٣:٤٣ م
صلاة المَغرب ٧:٠٩ م
صلاة العِشاء ٨:٣٣ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:١٤ ص
الشروق ٤:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٥١ م
صلاة العِشاء ٨:٢١ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٠٦ ص
الشروق ٤:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤١ ص
صلاة العَصر ٣:١٢ م
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م
صلاة العِشاء ٨:٠٤ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٢٢ ص
الشروق ٥:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٦:٤٣ م
صلاة العِشاء ٨:١٠ م
السويس
صلاة الفجْر ٣:٠٥ ص
الشروق ٤:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٦:٤٧ م
صلاة العِشاء ٨:١٩ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:٠٥ ص
الشروق ٤:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٥٤ م
صلاة العِشاء ٨:٢٨ م
طنطا
صلاة الفجْر ٣:٠٨ ص
الشروق ٤:٥٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٣:٣٢ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:٢٨ م