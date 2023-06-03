تحقيقات النيابة بسقوط شاب من علو بأكتوبر: "مصاب بكسور ونزيف داخلي "

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقاتها فى سقوط شاب من علو في ظروف غامضة بمنطقة التوسعات الشمالية محور جمال عبد الناصر بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وأمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية للشاب المصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة، وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالشاب وتبين أنه إصيب بكسور وكدمات وسحجات في مناطق مختلفة بالجسم وكذلك شبهة ارتجاج بالمخ.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بمنطقة التوسعات الشمالية محور جمال عبدالناصر بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على "إبراهيم م أ" 35 سنة، مصاب إثر سقوطه من علو جرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.



فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

