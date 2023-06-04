تحرير 47 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون والسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الإحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت اليوم السبت عن تحرير 47 مخالفة منها 39 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان )، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر (مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر - وعدم وجود ترخيص)، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.