النيابة تتسلم التحريات حول إصابة ٣ شقيقات بتسمم غذائي بالبدرشين

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول إصابة 3 شقيقات بتسمم غذائي بقرية أبو رجوان قبلي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وقد ثبت من خلالها أن الفتيات تناولوا وجبة طعام تم إعدادها في المنزل " بطاطس مطبوخة وأرز" وبعدها شعروا بحالة من الإعياء الشديد، فقامت أسرتهم بنقلهم للمستشفي وبتوقيع الكشف عليهم تبين أنهم إصيبوا بحالة تسمم غذائي، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وقد أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية لهم تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة، واستدعاء أسرة الفتيات لسؤالهم حول الحادث لكشف ملابساته.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث حالات تسمم غذائي جماعي داخل منزل بقرية أبو رجوان قبلي بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تسمم لثلاثة شقيقات هم "دينا ع م" 17 سنة، وشقيقتها "شاهندا" 12 سنة، "ملك" 8 سنوات نتيجة تناولهم وجبة فاسدة جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

