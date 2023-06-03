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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة المنيا تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 106.4%

محافظة المنيا تتخطى
محافظة المنيا تتخطى المستهدف من توريد القمح لموسم هذا العام
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 389 ألف طن حتى اليوم السبت من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 106.4% ، مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان لهذا العام .

ووجه المحافظ  في بيان إعلامي  بالاستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.
 

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