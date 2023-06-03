طلائع الجيش ينتصر بثنائية نظيفة على سموحة في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش فوز هام جدا بثنائية دون رد على نظيره فريق سموحة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح الأهداف لفريق طلائع الجيش اللاعب خالد سطوحي في الدقيقة 18، بينما ضاعف النتيجة اللاعب محمود وادي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

شهدت المباراة تألق كبير لحارس مرمي طلائع الجيش محمد شعبان في الدقيقة 85 بعدما تصدي لركلة جزاء، وحافظ على نظافة شباكه اكثر من مرة أمام فريق سموحة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش الي النقطة 31 وصعد الي المركز ال 16 جمعها من 30 مباراة بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل سموحة المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة، وفاز في 8 مباريات، ولعب 11 تعادلًا وخسر 11 مبارة، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقوا 35 هدفًا.