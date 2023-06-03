النيابة تطلب التحريات وتنتدب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مخزن أخشاب بالحوامدية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق نشب داخل مخزن أخشاب امتد إلي مزرعة مواشي بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، لتحديد السبب وراء ذلك، وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، بالإضافة إلي استدعاء مالك مخزن الاخشاب لسؤاله حول تفاصيل الحادث.

تلقي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن أخشاب امتد إلى مزرعة مواشي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن أخشاب وامتد إلى مزرعة مواشي مما تسبب في نفوق 3 رؤس ماشيه وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

