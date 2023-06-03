الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يفوز على تورينو بهدف (فيديو)

حقق فريق إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، فوزًا على مضيفه تورينو بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب تورينو الأولمبي، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي.

نجح الإنتر في اقتناص الثلاث نقاط من تورينو، بهدف سجله مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 37 من تسديدة قوية بيسراه سكنت شباك حارس أصحاب الأرض.

بذلك، استعد النيراتزوري للمواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز في ختام مبارياته بالدوري الإيطالي لموسم 2022-2023، حيث يواجه السيتي يوم 10 يونيو الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بتلك النتيجة، احتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 72 نقطة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 53 نقطة في المركز التاسع.