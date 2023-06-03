مدينة مصر تطلق «زهو» أول مشروعاتها التوسعية خارج القاهرة

٢٩٧وحدة سكنية تضمها المرحلة الأولى تتكون من فيلات بتصميمات مختلفة تتنوع ما بين فيلات مستقلة، توين فيلا، تاون هاوس، فيلات عائلية، وZVilla على مساحة بنائية إجمالية تبلغ ٦٣.٠٠٠ متر مربع

مشروع«زهو» متعدد الاستخدامات يمثل بداية توسعات الشركة خارج منطقة شرق القاهرة تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة لإطلاق مشروعات عقارية متميزة بمختلف محافظات الجمهورية

أعلنت شركة مدينة مصر(كود البورصةMNHD.CA)، وهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر والمعروفة سابقا بمدينة نصر للإسكان والتعمير، عن إطلاق أحدث مشروعاتها"زهو" في محافظة أسيوط، والذي يعد باكورة مشروعات الشركة خارج القاهرة وذلك تماشياً مع الاستراتيجية التوسعية للشركة والتي تستهدف تنمية أعمالها من خلال التوسع في مختلف أنحاء مصر والمنطقة وإطلاق المزيد من المشروعات عقب إطلاق العلامة التجارية الجديدة "مدينة مصر" في مناطق جغرافية متنوعة.

يقع مشروع"زهو" في منطقة غرب أسيوط على مساحة تبلغ ١٠٤ فدان ويضم أكثر من ١٢٥٠ وحدة سكنية.

تضم المرحلة الأولى ٢٩٧ وحدة سكنية تتكون من فيلات بتصميمات مختلفة تتنوع ما بين فيلات مستقلة، توين فيلا، تاون هاوس، فيلات عائلية، وZVilla على مساحة بنائية إجمالية تبلغ ٦٣.٠٠٠ متر مربع، وتتميز هذه الوحدات بالتصميم الفريد ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال ٣ سنوات.

تم إطلاق مشروع"زهو" في محافظة أسيوط ضمن خطة النمو الواعدة للشركة مدينة مصر والتي تستهدف إطلاق عدد من المشروعات في مناطق جغرافية متنوعة في مختلف محافظات مصر والأسواق الخارجية للتأكيد على ريادة السوق العقاري المصري. وتعليقاً عن إطلاق المشروع، يقول المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصرنحن متحمسون لإطلاق مشروع"زهو" والذي يعد أولى مشاريعنا التوسعية خارج القاهرة، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً على سعينا لتنفيذ الاستراتيجية التوسعية للشركة وتعبيراُ عن رؤيتنا وطموحنا للسوق المحلي.

وتعتبر أسيوط هي الخطوة الأولى لانطلاق أعمال شركة مدينة مصر في مناطق جغرافية جديدة خارج حدود القاهرة وتنويع مشاريعها وتنمية محفظة أراضيها.

ونستهدف من خلال مشروع"زهو" توفير منتج عقاري متميز لتلبية احتياجات العملاء في منطقة الصعيد وبناء مجتمعات مستدامة متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية اعتماداً على خبراتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري في مصر."

يتمتع مشروع"زهو" بموقع استراتيجي متميز في غرب أسيوط أمام جامعة بدر، على بعد ٦ دقائق من مطار أسيوط، و١٥ دقيقة عن وسط المحافظة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم منطقة تجارية تقع بموازة الشارع الرئيسي بمساحة تقترب من ١٥ ألف متر مربع بالإضافة إلى نادي رياضي بمساحة ٢٠ ألف متر مربع بما يحقق التميز لقاطني المشروع ويلبي احتياجاتهم ويوفر نمط الحياة العصرية لهم مما يجعل المشروع الخيار المثالي للباحثين عن سكن متميز وفرص استثمار مثالية في صعيد مصر.

يذكر أن شركة مدينة مصر تعد من أبرز الشركات الرائدة في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر، حيث نجحت منذ انطلاق أعمالها عام ١٩٥٩ في تلبية الاحتياجات السكنية لملايين المواطنين المصريين. وقامت الشركة بتطوير مشروعات كبرى منذ نشأتها، تتضمن معظم أحياء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، التي تحتضن أكثر من ٣ مليون مواطن.

وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام ١٩٩٦، انطلقت انحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري، مستفيدة من سجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشروعات السكنية والبنى التحتية وفق أعلى مستويات الجودة. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة القاهرة الكبرى، وتمتد بصمتها إلى مواقع جغرافية أخرى على مستوى البلاد، حيث تحظى بمحفظة أراضي جذابة تتجاوز ٩ مليون متر مربع.

تبلغ مشروعات الشركة ١٦ مشروعًا حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٣، موزعة على مشروعين رئيسيين؛ أولهما مشروع"تاج سيتي"، الممتد على مساحة ٣.٦ مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضارية متكاملة.

المشروع الثاني"سراي" يمتد على مساحة ٥.٥ مليون متر مربع، وهو أيضًا مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة – السويس.