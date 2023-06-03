رسميًا.. هازارد يغادر ريال مدريد بعد مسيرة مخيبة للآمال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم السبت، رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف الفريق، بعدما قضى 4 مواسم داخل قلعة الملكي.

إيدين هازارد، كان يرتبط بعقد مع الميرينجي حتى صيف عام 2024، وذلك قبل انتقاله للنادي الإسباني قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في 2019 مقابل 101 مليون يورو.

ولم يقدم هازارد، المستوى المطلوب والمعهود، الذي كان يقدمه مع البلوز، كما توالت عليه الإصابات في كل مواسمه مع ريال مدريد، وجعلته حبيسًا لدكة الاحتياط في أغلب المباريات.

وأنهى الريال علاقته مع هازارد، بعد مسيرة مخيبة للآمال بالنسبة لجماهير النادي المدريدي من اللاعب، لتكون مباراة الفريق ضد أتلتيك بلباو، غدًا الأحد في الدوري الإسباني الأخيرة له بقميص الملكي.

هازارد

ونشر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله عن رحيل نجم منتخب بلجيكا، وجاء في البيان: «توصل نادي ريال مدريد وإيدين هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه مغادرة اللاعب من النادي اعتبارًا من 30 يونيو 2023».

وأضاف الريال في بيانه: «هازارد جزء من نادينا لمدة أربعة مواسم، فاز فيها بـ8 ألقاب: لقب دوري أبطال أوروبا، لقب كأس العالم للأندية، لقب كأس السوبر الأوروبي، لقبين للدوري الإسباني، لقب كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني».

واختتم البيان: «يريد ريال مدريد التعبير عن تعاطفه مع هازارد، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة».

وبحسب شبكة «ذا أثلتيك» البريطانية، كان صاحب الـ32 عامًا يرغب في البقاء داخل قلعة سانتياجو برنابيو، لكن رغبة ريال مدريد في رحيله، التي حسمت موقفه، بالتوصل لاتفاق بين الطرفين وفسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي.

وأشارت الشبكة، إلى أن الاعتزال خيار متاح للاعب البجليكي، لكنه لم يتخذ القرار بعد.

وبالتالي، يصبح هازارد، ثالث اللاعبين الذين أعلن الملكي رحيلهم اليوم السبت، بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز.

هازارد لم يشارك سوى في 10 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي، وخلالهم سجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين آخرين.

وخاض إيدين هازارد موسمه الرابع مع ريال مدريد، وخلال تلك الفترة شارك في 76 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وصنع 12 هدفًا.