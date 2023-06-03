"رويال" للتطوير العقاري تطلق أحدث مشروعاتها بمدينة المستقبل

أطلقت شركة رويال للتطوير العقارى إحدى الشركات الرائدة بمجال التطوير العقارى بشرق القاهرة"مشروع مونارك" أحدث مشروعاتها العقارية فى مدينة المستقبل، خلال حفل كبير، وذلك ضمن رؤية الشركة التى تتماشى مع استراتيجية الدولة فى بناء مدن عمرانية مستدامة تحقق أعلى عائد على الاستثمار.

وقال المهندس شريف شعلان، رئيس مجلس إدارة الشركة إن مشروع"مونارك" فى مدينة المستقبل جاء وفقا لخطة الشركة التوسعية المرتكزة على عدة محاور اساسية أهمها بناء مشروعات معمارية واستثمارية مميزة لتعزيز قوة الشركة وأدائها بالسوق المصرية كنوع من أنواع التطور الطبيعى لهذا الأداء ووفقا لخطط مدروسة وممنهجة للتوسع بشكل يحقق مستهدفات الشركة فى ترك بصمة مميزة فى جميع مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

وأكد أن المشروع سيمثل علامة فارقة فى مدينة المستقبل من حيث موقع المشروع والتصميمات المعمارية والخدمات الترفيهية لتوفير أعلى معدلات جودة الحياة داخل المشروع.

وأضاف شعلان، خلال تصريحات صحفية، أن المشروع الجديد مشروع سكنى متكامل يقع بأكثر الأماكن تميزا بمدينة المستقبل بالقطعة الأولى بالمرحلة الثالثة على مساحة ٤٠ فدانا بإجمالى استثمارات تتجاوز ٦ مليارات جنيه بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة فى هذه المنطقة الجاذبة جدا للاستثمار، مشيرا إلى أن مدينة المستقبل هى الامتداد الطبيعى للتوسع بشرق القاهرة وتتميز بموقعها الاستثنائى الرابط ما بين أكثر المناطق الحيوية وتتماشى مع رؤية الدولة فى التوسع العمرانى فى عدد من المدن الجديدة، لافتا إلى أن شركة رويال تعمل بالسوق المصرية منذ أكثر من ١٦ عاما وبدأت عملها بمنطقة شرق القاهرة وتوسعت بمشروعاتها بشكل تدريجى حيث نفذت ما يقرب من ١٠٠ مشروع سكنى فى عدد من المناطق المميزة والأكثر إقبالا بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة

واوضح أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا وتنوع المناطق الاستثمارية المختلفة كانت من أكثر الأسباب التى دعمت توسعات شركات التطوير العقارى والتواجد فى هذه المناطق ولذلك امتدت استثمارات الشركة تلقائيا الى العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ مشروع مول كابيتال برايم بواحدة من أفضل المواقع الاستثمارية بمنطقة MU٢٣ والذى حقق إقبالا كبيرا من العملاء بمجرد طرحه وتم الانتهاء من بيع معظم وحداته وتجاوزت معدلات الإنشاء ٨٠٪ ومما يعكس قوة الشركة والتزامها فى السوق المصرية ثم جاء مشروع "مونارك" لتعظيم استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور كريم شعلان، المدير التنفيذى لشركة رويال للتطوير ان مشروع "مونارك"، إن التطور الطبيعى لأداء الشركة العمرانى خلال الفترة الحالية يتماشى مع الرؤية الفلسفية الخاصة بالشركة فى البناء التى ترتكز على إدارة واستغلال المساحات وتوفير كافة الإمكانيات من أجل خلق مجتمع عمرانى متكامل، مشيرا الى أن المشروع يعد استكمالا لثمرة جهود الشركة خلال سنوات عملها الماضية ويدعم خططنا ودراستنا المعمارية الخاصة بتنفيذ مشروع عمرانى متنوع الوحدات تتوافر فيه كافة المعايير العالمية لتطبيق جودة الحياة، حيث إن مدينة المستقبل مصممة على أعلى معايير الاستدامة والرفاهية واستخدام كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل كافة خدمات المدينة، بالإضافة إلى أنها مخططة على تطبيق أقل معدلات كثافة للسكان وهى ١٠٠ فرد على الفدان الواحد داخل المدينة مما يدعم إنشاء طبيعة حياة مختلفة بيئيا واجتماعيا وبالتالى توفير السعادة والراحة والرفاهية داخل هذا المجتمع المستدام صديق البيئة.

وأضاف شعلان أن مدينة المستقبل تمتاز بموقع استراتيجى فريد من نوعه حيث تمتاز بقرب موقعها من معظم المحاور الرئيسية بشرق القاهرة على طريق السويس والدائرى الإقليمى والأوسطى وعلى بعد دقائق من أهم الأحياء بالعاصمة الادارية الجديدة ومدينتى وهليوبوليس الجديدة والشروق والرحاب وبالتالى فهى واحدة من أكثر المدن الجاذبة للاستثمار، موضحا أن مشروع"مونارك" يمتاز علاوة على تصميمه المعمارى وتطبيق معايير الاستدامة وتوفير كافة الخدمات إلى تنوع الوحدات السكنية التى تلبى كافة احتياجات العملاء، حيث يتكون من ١٢٠٠ وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتاوين هاوس ووحدات كواترو بمساحات متنوعة لتقديم أعلى قيمة بأفضل سعر تنافسى بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مول تجارى متكامل طبى وإدارى وتجارى بالمشروع بمساحة ٥ أفدنة.

ولفت إلى بدء طرح المرحلة الأولى من المشروع والذى يشمل ٤ مراحل بمستهدف بيعى مقدر بنحو ١.٢ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٣، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركاء نجاح لمتابعة أعمال التصميم والتنفيذ والتطوير مع كبرى المكاتب الاستشارية لضمان تنفيذ المشروع وفقا لكافة شروط التصميم والاستدامة.