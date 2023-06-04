مواجهات الأبطال| الأهلي والوداد.. تاريخ من «الكر والفر»

لا صوت يعلو داخل الشارع الكروي المصري بشكل عام والأهلي بشكل خاص، فوق صوت المواجهة المصيرية التي تجمع المارد الأحمر بالوداد بطل المغرب في ملعب استاد القاهرة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يتكرر للمرة الثانية بين الأهلي والوداد على التوالي، التفوق كان للوداد في العام الماضي، والأهلي يسعى إلى التعويض في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.

تاريخ مباريات الأهلي والوداد المغربي دائما ما يتسم بالقوة والندية والإثارة وكذلك "الكر والفر" والصراع الكروي المثير، فالتعادل السلبي لم يعرف تاريخ تلك المواجهات سوى مرة واحدة، من أصل 11 مباراة جمعت بين الفريقين، وعلى مدار تلك المباريات تفوق الأهلي في 4 لقاءات، وفاز الوداد المغربي في ثلاثة وحسم التعادل السلبي مباراة واحدة، والإيجابي ثلاث لقاءات، وسجل لاعبو الأهلي 13 هدفا بينما اهتزت الشباك الحمراء بأقدام لاعبي الوداد في 11 مرة.

المواجهة الأولى التي جمعت الأهلي والوداد المغربي كانت ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، والثانية كانت في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، والثالثة أقيمت في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016، وانتهت بالتعادل السلبي.

أما المواجهة الرابعة فشهدت أول فوز للمارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016، والمواجهة الخامسة كانت في ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، وفاز الأحمر بهدفين دون رد، وشهدت المواجهة السادسة أول تفوق للوداد على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعهما في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017.

المباراة السابعة انتهت بالتعادل الإيجابي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، والثامنة كانت في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 وفاز فيها الوداد بهدف دون رد وحسم اللقب لصالحة، والتاسعة كانت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، والعاشرة كانت في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3-1، أما الأخيرة كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وحسمها الوداد لصالحه بنتيجة 2/0، حصد اللقب.