بالتسجيل والصناعة.. تريزيجيه يقود طرابزون لاكتساح ألانيا سبور بخماسية

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، فريقه لاكتساح ألانيا سبور بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 37 والأخيرة من عمر بطولة الدوري التركي لموسم 2022-2023.

واختتم تريزيجيه موسمه الحالي مع طرابزون سبور، بتسجيل هدف وصناعة آخر في المباراة الأخيرة لفريقه بالدوري التركي هذا الموسم.

وتواجد جناح المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور في مواجهة ألانيا سبور، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، الذي غاب عن المباراة للإصابة التي أنهت موسمه مع الفريق منذ أكثر من جولة.

وشارك تريزيجيه أساسيًا في اللقاء، حتى غادر الملعب بعد استبداله في الدقيقة 62، ونزول منتصر لحتيمي بدلًا منه.

افتتح محمود حسن تريزيجيه التهديف لصالح طرابزون في الدقيقة 18، وهو هدف التعادل بعدما تقدم ألانيا بهدف عن طريق أوموت جونيس في الدقيقة 14.

وأحرز ماريك هامشيك الهدف الثاني لرفاق تريزيجيه في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، الذي بدوره أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا مع نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أناستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثالث في الدقيقة 32 من صناعة هامشيك، فيما سجل جينس لارسن الهدف الرابع بعد مرور 3 دقائق فقط.

وصنع محمود حسن تريزيجيه، هدفًا لزميله أوموت بوزوك في الدقيقة 58، ليضيف الأخير الهدف الخامس لفريق طرابزون سبور.

شهد اللقاء حالة طرد، حيث أشهر الحكم يسار كمال إيجيرلو البطاقة الحمراء في وجه فاتح أكسوي لاعب ألانيا سبور في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة، احتل طرابزون سبور المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.