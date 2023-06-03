٣ قرارات من النيابة بشأن إلقاء شاب نفسه من علو بالهرم

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول سقوط شاب من علو بالهرم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من تشريحها، وكذلك استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالهم حول الحادث.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من علو،علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي “ع.س.م”، يبلغ من العمر 27عاما.

بإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم علي إنهاء حياته ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

