اقرأ غدا في "البوابة".. المتحدث العسكرى: وفاة 3 إسرائيليين ومصرى خلال مطاردة مهربى مخدرات عبر الحدود الدولية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 4 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المتحدث العسكرى: وفاة 3 إسرائيليين ومصرى خلال مطاردة مهربى مخدرات عبر الحدود الدولية

الصراع مستمر.. إندونيسيا تقترح خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا.. والغرب: مرفوضة

«زيلينسكى» يعترف: عضوية أوكرانيا فى «الناتو» مستحيلة قبل نهاية الحرب.. ويؤكد: مستعدون لشن الهجوم المضاد.. وموسكو تواصل ضرب كييف

جرائم ضد الإنسانية.. الحوثى يستهدف قرى آهلة بالسكان

تجنب الأزمة.. وزير الدفاع الأمريكى: الحوار مع الصين ضرورى

جيل بايدن تحتفل بعيد ميلادها مع أبوالهول والأهرامات

انتهاكات الاحتلال مستمرة فى فلسطين.. اقتحامات ومواجهات وإغلاق للحواجز فى الضفة.. و«الأونروا» تحذر من الانهيار المالى الوشيك.. ومؤتمر المانحين يجمع مليون دولار

مصر تُ عرب عن تعازيها فى ضحايا تصادم عدة قطارات شرق الهند

دفن 180 قتيلا ً مجهول الهوية مع احتدام القتال فى السودان