مراسل القاهرة الإخبارية: أردوغان انتقد المعارضة لعدم تحليها بالروح التنافسية

قال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من أنقرة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى خطابًا جامعًا وشاملًا لكل أطياف الشعب، موضحًا أن الرئيس التركي انتقد المعارضة لأنها لا تتحلى بالروح التنافسية في عملية تقبل الهزيمة، ومد اليد لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي للمصافحة والتهنئة بعد الفوز.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد انتهاء الرئيس أردوغان من حلف اليمين الدستورية داخل البرلمان التركي، رفضت الأحزاب المعارضة التركية الوقوف على أقدامهم والتصفيق، مؤكدًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أوضح ملامح سياسته القادمة في مجال السياسة الخارجية، بأنه يطبق مبدأ أتاتورك القائل «سلام في الأرض وسلام في العالم»

وأدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية جديدة تمتد خمس سنوات، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي، وسيعلن في وقت لاحق أعضاء حكومته التي من المتوقع أن تكون مؤشرًا على تغيير في برنامجه الاقتصادي غير التقليدي.

وحصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة في 28 مايو الماضي، وجاءت النتيجة على عكس توقعات معظم استطلاعات الرأي، وحقق الفوز على الرغم من أزمة غلاء المعيشة التي كان يُعتقد أنها أضعفت فرصه، بحسب وكالة "رويترز".

وانعقد البرلمان الجديد، أمس الجمعة، وسيبدأ أردوغان فترة ولايته الجديدة رسميًا بأداء اليمين اليوم السبت في نحو الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، في البرلمان بأنقرة