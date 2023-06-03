الدوري الممتاز.. الطلائع يتقدم بثنائية على سموحة في الشوط الأول

سجل طلائع الجيش ثنائية دون رد على نظيره فريق سموحة في الشوط الأول من المباراة، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح الأهداف لفريق طلائع الجيش اللاعب خالد سطوحي في الدقيقة 18، بينما ضاعف النتيجة اللاعب محمود وادي في الدقيقة 45 بأخر لحظات الشوط الأول.

جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.

بينما بدأ الطلائع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد شعبان.

خط الدفاع: احمد متعب - محمد فتح الله - خالد سطوحي - احمد زولا.

خط الوسط: علي حمدي - فريد شوقي - كريم طارق - احمد سمير.

خط الهجوم: اسلام محارب - محمود وادي.



يحتل سموحة المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة، وفاز في 8 مباريات، ولعب 11 تعادلًا وخسر 10 مباريات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقوا 33 هدفًا.

بينما يحتل الطلائع المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.