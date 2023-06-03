نهائي أبطال أفريقيا.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الوداد "صور"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خاض الأهلي مرانه الأخير منذ قليل على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية والفنية .

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

شهد المران الأخير للفريق أجواء مرح وهزار بين اللاعبين للخروج من حالة الشد قبل المواجهة المرتقبة، كما شهد المران فترة للتسديد على المرمى نفذها جميع اللاعبين.