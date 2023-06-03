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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل لذوي الهمم بجامعة المنصورة للتعريف بمنح هيئة فولبرايت

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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اقيمت اليوم  السبت ورشة عمل لذوي الهمم من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورياده الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وإشراف الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة و الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بإشراف الدكتور محمد الرفاعي. 

جاء ذلك لتعريفهم بالمنح التى تقدمها هيئة فولبرايت وكيفية التقديم بإلإضافة إلى ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية اداء الحياة اليومية باستقلالية وفي حضور فريد تادروس، فريق التسويق والاتصالات بهيئة فولبرايت مصر و  عبد العظيم محمود ، مندوب وزارة التعليم العالي. 

فيما قام بتقديم الورشه الدكتور ابراهيم عمارة، محاضر بجامعة طنطا و خريج منح هيئة فولبرايت والمستشار بالهيئة لمبادرة الادماج والاتاحة.

كما قام آسر هاني مساعد مدير برامج بهيئة فولبرايت مصر بشرح كافة المنح المقدمه بهيئة فولبرايت وقد اثني الطلاب علي ورشه العمل التي ستكون بدايه للعديد منهم للسفر لاستكمال دراسته للخارج.

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أشخاص ذوي الإعاقة الدكتور شريف خاطر جامعة المنصورة هيئة فولبرايت مصر جامعة طنطا